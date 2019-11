Den Haag praat over intocht na aanval op KOZP

Een paar dagen voor de aankomst van Sinterklaas komt een deel van de Haagse gemeenteraad in een spoedzitting bijeen. Een van de raadscommissies debatteert woensdag over de aanval op een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die actiegroep wil zaterdag met enkele honderden mensen demonstreren tijdens de intocht.

De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wil een verbod op alle demonstraties tijdens de aankomst van de Sint. Burgemeester Remkes ziet geen aanleidingen om het protest te beperken.

KOZP vergaderde afgelopen vrijdag in een gebouw aan de Beatrijsstraat in Den Haag. Tientallen voorstanders van Zwarte Piet staken vuurwerk af, gooiden ramen in en probeerden het gebouw binnen te komen. Auto’s in de straat werden vernield. Vijf mensen werden gearresteerd.

Bij de Haagse intocht vorig jaar verschenen KOZP en medestanders op het Malieveld. Ze werden toen belaagd door een groepje tegendemonstranten. De ME voorkwam een confrontatie.

Op andere plekken in Nederland wordt woensdag gedemonstreerd over de intocht. Een groep uit Deventer die tegen roetveegpieten is en alleen volledig zwart geschminkte pieten wil zien, staat bij het Overijsselse provinciehuis in Zwolle. In het centrum van Den Bosch is ook een demonstratie tegen niet-zwarte pieten.