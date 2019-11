Drie aanhoudingen op woonwagenkamp Oss

De politie heeft een woonwagenkamp in Oss volledig afgesloten voor een groot onderzoek naar een criminele familie. Er zijn drie mannen aangehouden, van 55, 48 en 26 jaar, allen familieleden. De 48-jarige is Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant.

De mannen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en grootschalige drugshandel. “Daarbij schuwen ze niet voor geweld en intimidatie”, zegt de politie.

Bij de actie zijn vierhonderd mensen van politie en justitie ingezet. Het woonwagenkamp is afgegrendeld met 1000 meter hekwerk en wordt bewaakt door de mobiele eenheid. Omdat de operatie enkele dagen in beslag kan nemen, krijgen de bewoners van het kamp tijdelijk vervangend onderdak.

R., die in Oijen woont, werd halverwege de ochtend klemgereden in Oss. Tegelijkertijd werden de andere twee op het woonwagenkamp gearresteerd. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Politie en justitie denken dat het woonwagenkamp het operationeel centrum van de criminele organisatie is. Met honden wordt gezocht naar geld, drugs en vuurwapens op het terrein.

R. werd eerder verdacht van de moord op Hans van Geenen, die op de A73 werd gedood bij een schietpartij, maar daarvan sprak het gerechtshof hem vrij. Hij is ook genoemd als vermoedelijke opdrachtgever van de moordpoging op de criminele weduwe Bianca van der H. uit Oss, waarvoor in februari een man tot twaalf jaar cel werd veroordeeld.