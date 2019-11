Kamer wil niets weten van CDA-plan over Assad

De Tweede Kamer veegt de vloer aan met een voorstel van het CDA om toenadering te zoeken tot de Syrische president Bashar al-Assad. Ook de andere regeringspartijen zien het plan helemaal niet zitten.

Het idee is “een klap in het gezicht van miljoenen SyriĆ«rs” die slachtoffer zijn geworden van Assad, reageerde Bram van Ojik van GroenLinks. Volgens Sven Koopmans (VVD) moet Nederland hierin niet vooroplopen. “De stabiliteit is kapotgemaakt door Assad.” Coalitiepartner Sjoerd Sjoerdsma (D66) noemt Assad “IS in een net pak”. Vluchtelingen zijn bang voor het regime en zullen niet zomaar terugkeren, zei hij.

Overleg op het allerlaagste diplomatieke niveau is nodig om stabiliteit en wederopbouw van SyriĆ« mogelijk te maken, aldus Martijn van Helvert (CDA). Als het land wordt opgebouwd kunnen de vluchtelingen volgens hem ook weer terug. Omdat Van Helvert buitenlandse IS’ers lokaal wil berechten, moet volgens hem ook met Assad worden gesproken.

De Syrische leider is als winnaar uit de burgeroorlog gekomen en er zit er niets anders op dan een “knieval” te maken, aldus Van Helvert. Hij stelde de kwestie aan de orde tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het kabinet wil ook geen dialoog met de Syrische leider. De Nederlandse ambassade in Damascus is al jaren dicht. In 2012 erkende het kabinet een koepel van Syrische oppositiepartijen als de legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk.