OM: zaak-Holleeder moet in Amsterdam blijven

Het Openbaar Ministerie vindt niet dat de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder moet verhuizen van Amsterdam naar een ander gerechtshof. Holleeder en zijn advocaten vrezen dat het Amsterdamse gerechtshof niet onafhankelijk en onbevangen over de zaak kan oordelen.

Andere rechters van het hof hebben Holleeder al schuldig bevonden en veroordeeld, aldus Holleeder en zijn raadslieden, in het grote liquidatieproces Passage. Holleeder was daarin geen verdachte, maar het proces ging wel over een aantal zaken waarvoor Holleeder nu terechtstaat.

Volgens het OM spelen Holleeder en zijn advocaten in op “een onderbuikgevoel” en scheren zij ten onrechte alle rechters van het Amsterdamse hof over één kam. Het verzoek om verwijzing naar een ander hof moet worden afgewezen, aldus het OM woensdag op een inleidende zitting in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol.

“U bent ook een mens van vlees en bloed”, zei Holleeder tegen het hof. “Op het moment dat ik veroordeeld werd door het hof in Passage, heb ik gelijk gezegd: ik ben al veroordeeld.”