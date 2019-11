Ook constructieve oppositie kritisch op plannen

Ook de zogenoemde constructieve oppositiepartijen, die vaak meestemmen met het kabinet, zijn kritisch op de plannen om de stikstofimpasse te doorbreken. De SGP “plaatst grote vraagtekens” bij de ingrepen. Oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga vindt de maatregelen “onzinnig”, maar hij zal wel zijn steun uitspreken.

“Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000 natuurgebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?” vraagt Kamerlid Chris Stoffer van de christelijke SGP zich af. De kleine partij steunt het kabinet over het algemeen vaak, maar is uiterst kritisch op de noodmaatregelen die het kabinet neemt.

Zo gaat het om ingrepen bij de landbouw. “De SGP wil hier dwars voor gaan liggen.” De partij heeft een grote boerenachterban.

Voor Van Haga, die begin oktober de VVD-fractie werd uitgezet, is het vooral pijnlijk dat deze maatregelen genomen moeten worden. “Wie heeft zo zitten slapen? We hadden veel eerder moeten ingrijpen”, zegt de liberaal. Hij is uiterst kritisch op de maatregelen, maar “we leven nou eenmaal in een juridische werkelijkheid dat we dit nu moeten doen”. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State over stikstof.

Als het verlagen van de maximumsnelheid er inderdaad voor zorgt dat er meer vergunningen voor bijvoorbeeld de bouw kunnen worden verleend, moet het maar gebeuren, aldus Van Haga. “We hebben onszelf in de voet geschoten, dan moeten we ook de pleister plakken.”