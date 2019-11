Opgestapte SGP-bestuurders blijven zich roeren

Twee uit onvrede opgestapte SGP-bestuurders leggen zich niet neer bij de voor hen onverteerbare afloop van de affaire rond partijvoorzitter Peter Zevenbergen. Ze willen in gesprek met het overgebleven partijbestuur en met de weggestuurde Zevenbergen.

De achterban van de orthodox-christelijke partij is door het partijbestuur “op het verkeerde been gezet”, stellen Peter den Boef en Albert Vlietstra. “Sommige mededelingen blijken helaas feitelijk onjuist te zijn of op zijn minst niet zuiver geformuleerd.” Ze hebben interim-voorzitter Maarten van Leeuwen “hierop aangesproken”, zeggen ze.

De twee zijn het er niet mee eens dat Zevenbergen de wacht is aangezegd. De rest van het partijbestuur vond dat de voorzitter niet kon aanblijven omdat een discussie over het wachtgeld dat hij ontvangt hem bleef achtervolgen.

Van Leeuwen heeft de twee dinsdag al “een open gesprek” aangeboden, zegt hij. “Maar dat kan alleen zonder voorwaarden vooraf”, en niet als hij eerst moet beamen dat de leden verkeerd zijn ingelicht. De uitnodiging blijft staan, zegt hij.