Red Hot Chili Peppers op Pinkpop

De Red Hot Chili Peppers treden volgend jaar op tijdens Pinkpop. De organisatie van het festival maakte woensdagochtend tegelijkertijd bekend dat ook Disturbed, Keane, Deftones en Zara Larsson aan het affiche zijn toegevoegd. Het volledige programma volgt volgend jaar tijdens de jaarlijkse perspresentatie. De kaartjes voor het festival zijn vanaf zaterdag 23 november te koop.

Het is de eerste keer in vier jaar dat de Red Hot Chili Peppers naar Nederland komen. In 2016 stonden de mannen ook op Pinkpop en traden ze op in de Ziggo Dome.

De 51e editie van Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 19 tot en met 21 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf.