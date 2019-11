Rijbewijs ouderen per 1 december verlengd

Voor ouderen die door problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder geldig rijbewijs dreigen te zitten, wordt hun roze pasje vanaf 1 december automatisch maximaal een jaar verlengd. Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft hiervoor groen licht gekregen.

De regeling gaat niet eerder in dan de deadline die de bewindsvrouw zichzelf had opgelegd, omdat ze moest wachten op advies van de Raad van State. Die is inmiddels akkoord. De Tweede Kamer drong er steevast op aan eerder een coulanceregeling te verzorgen voor de gedupeerde ouderen.

De lange wachttijden bij het CBR zorgen ervoor dat 75-plussers die een medische keuring nodig hebben, daar soms veel te lang op moeten wachten.