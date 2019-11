Songfestival telt volgend jaar 41 deelnemers

Het Eurovisiesongfestival, dat in mei wordt gehouden in Rotterdam, telt net als vorig jaar 41 deelnemende landen. Bulgarije en Oekraïne keren na een jaar afwezigheid terug en Hongarije en Montenegro hebben zich teruggetrokken, zo heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdag bekendgemaakt.

Van de 41 deelnemers doen 35 landen mee aan de halve finales op 12 en 14 mei. Nederland staat vanwege de winst van Duncan Laurence al in de finale samen met de ‘big five’ – Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De loting voor de halve finales is op 28 januari in Rotterdam. Dan is ook de officiële overdrachtsceremonie van Israël, waar het songfestival dit jaar plaatshad, naar Nederland. De tickets voor de repetities en shows gaan binnen enkele weken in de verkoop.