Tim Hofman rijmt zich naar vijfde plaats in bestsellerlijst

Tim Hofman sprak rond de lancering van zijn tweede dichtbundel Grappig Jammer de hoop uit dat zijn werk op de eerste plek in de bestsellerlijst zou binnenkomen. Zover kwam het niet: de bundel komt binnen op de vijfde plaats in de Bestseller 60.

In Grappig Jammer bespreekt Tim een breed scala aan onderwerpen, zoals liefde en relaties, de maatschappij en leven en dood. Zo vertelt hij openhartig over een tijdelijke breuk met zijn vriendin Lize Korpershoek in het gedicht ‘2 weken lang iedere dag gehuild’. Gedichten van de broer van Roos, Hofmans eerste dichtbundel, kwam vorig jaar binnen op nummer twee.

De eerste plaats en derde plaats worden deze week ingenomen door het nieuwe boek van Geert Mak, Grote verwachtingen. Zowel de hardcover als de paperback-versie van het boek gaan als warme broodjes over de toonbank. Grote verwachtingen gaat over de eerste twee decennia van de 21ste eeuw. Geert Mak neemt de lezer mee in de recente geschiedenis met grote gebeurtenissen als de invoering van de euro, de aanslag op de Twin Towers en de bankencrisis.

Rutger Bregman is een plaatsje gezakt, en staat nu op nummer twee met De meeste mensen deugen.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Geert Mak – Grote verwachtingen

2. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

3. (-) Geert Mak – Grote verwachtingen

4. (-) Lévi Weemoedt – Gezondheid!

5. (-) Tim Hofman – Grappig Jammer

6. (3) Lucinda Riley – De zeven zussen

7. (8) Jamie Oliver – Jamie’s VEG

8. (7) Suzanne Vermeer – Sneeuwexpress

9. (-) Vanja van der Leeden & Remko Kraaijeveld – Indorock

10. (4) Jeroen Smit – Het grote gevecht