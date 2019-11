Werkgevers claimen schade voor grondverzetters

Het bedrijfsleven gaat een schadeclaim indienen tegen het kabinet, omdat grondverzetters een tijdlang niet konden werken door de maatregelen rond PFAS. “Mevrouw Van Veldhoven heeft zelf gezorgd voor dit verschrikkelijke bedrijfsongeval. Eén man plus een machine in het grondverzet kost 100 euro per uur. We gaan uitzoeken hoeveel uren niet zijn gemaakt, en ze kunnen een claim verwachten”, zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

“Dit kan echt niet voor onze ondernemers”, voegde voorzitter Janneke Wijnia-Lemstra van de brancheorganisatie van grondverzetters, Cumela, daar aan toe.

Ook over de aangekondigde maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, is VNO-NCW kritisch. De Boer: “Men probeert de bouwproductie los te trekken. Daar zijn we positief over, maar wat ontbreekt is hoe het gaat werken. Het lijkt erop dat men het over de heg flikkert naar provincies, die het vervolgens zelf mogen uitzoeken. Dat leidt tot verwarring.”

De Boer is verder kritisch over de houding van de politiek. “Men is in beweging gekomen, maar wat heeft het lang geduurd en wat is dat jammer. De politiek zit gevangen in zichzelf en luistert niet naar wat er speelt in de markt en bij bedrijven.”