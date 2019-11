12 jaar voor doodschieten rapper Bolle

De 21-jarige Ogilvan J. is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens doodslag op Gondilio Lowland (19) in Amsterdam-Zuidoost. De Amsterdamse rechtbank achtte donderdag bewezen dat hij Lowland, actief als rapper onder de naam Bolle, op 10 oktober 2018 met een pistoolschot om het leven heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) had veertien jaar gevangenisstraf geëist.

Een motief is niet duidelijk geworden. De rechtbank merkte bij het uitspreken van het vonnis op het jammer te vinden dat J., die ervoor had gekozen in zijn cel te blijven, de kans voorbij heeft laten gaan iets van medeleven aan de nabestaanden van Lowland te tonen.

J. zou aanvankelijk tegen zijn familie hebben gezegd schuldig te zijn. Later verklaarde hij dat onder druk van zijn familie te hebben gezegd. Ook zou hij medelijden hebben gehad met een andere man die als verdachte was opgepakt. De rechtbank vond die verklaringen echter ongeloofwaardig.

De rechtbank zei bij het bepalen van de strafmaat ook het toenemende vuurwapengeweld van de laatste jaren in Amsterdam mee te hebben laten wegen.