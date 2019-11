Aandacht voor preventie op Wereld Diabetes Dag

Met symposia, gratis bloedsuikermetingen en in het blauw uitgelichte gebouwen wordt donderdag wereldwijd aandacht gevraagd voor diabetes. Het is dan Wereld Diabetes Dag, bedoeld om mensen bewuster te maken van deze chronische ziekte die steeds meer voorkomt, en de ernstige complicaties ervan. Preventie en een snelle diagnose zijn dus belangrijk.

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen diabetes (ofwel suikerziekte). Over twintig jaar zijn dat er ongeveer 1,5 miljoen, meldt het Diabetes Fonds. Vorig jaar kregen gemiddeld elke dag 150 mensen die diagnose te horen. De meeste mensen hebben type 2, maar één op de tien heeft type 1 – onder wie veel kinderen en jongeren – waarbij het eigen afweersysteem de insulineproducerende cellen vernietigt. Op astma na is het de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen.

Doordat het lichaam te weinig of geen insuline maakt, is de bloedsuikerspiegel ontregeld en dat kan leiden tot onder meer flauwtes, slecht zien en algehele beroerdheid. Blijven de bloedsuikerwaardes langere tijd te hoog, dan kunnen ernstige complicaties ontstaan aan onder meer voeten, nieren en ogen. Het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland delen in Amersfoort op de Varkensmarkt bloemen uit om weg te geven aan mensen met diabetes of mensen die voor hen klaar staan.