Disney+ waarschuwt voor roken in film

Als eerste streamingdienst in Nederland waarschuwt Disney+ voor films en series waarin wordt gerookt. Een woordvoerster van het bedrijf bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

Bij films zoals Dumbo of Peter Pan wordt vooraf gemeld dat er “tabaksgerelateerde” beelden in voorkomen. Volgens Disney+ is er “in Nederland geen regelgeving op dit gebied, maar wij willen de consument vooraf op een nette manier waarschuwen”, aldus een woordvoerster.

KWF Kankerbestrijding juicht de rookwaarschuwingen op Disney+ toe. De organisatie overlegt al langer met zenders en Kijkwijzer over de mogelijkheden om daarvoor te waarschuwen. “Disney neemt op deze manier verantwoordelijkheid en laat zien dat roken niet normaal is”, stelt woordvoerder Mischa Stubenitsky.

In de VS bevatten sommige films en series ook de waarschuwing dat er “verouderde culturele representatie” in bepaalde films voorkomt. Er zijn dan bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse personages te zien die eigenschappen hebben die als racistisch kunnen worden gekenschetst. Deze waarschuwing is in Nederland nog niet aan de titels toegevoegd.