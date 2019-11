Diva’s schitteren bij première Judy Garland

De bekendste diva van ons land, Diva Mayday, organiseerde en presenteerde gisteren in de mooiste zaal van PathéTuschinski, de voorpremière van de film Judy Garland. Diva Mayday sprak lovend over de actrice Renée Zellweger. Ze schoof niet onder stoelen of banken dat zij een Oscar zou moeten ontvangen. Daarin wordt zij overigens gesteund door bijna alle film reviews en ook door Nieuws.nl.

Het levensverhaal van Judy Garland– met Renée Zellweger in een fantastische hoofdrol – concentreren zich op haar laatste levensfase. In 1968 is Garland geboekt voor concerten bij de Londense club Talk of the Town. In de VS krijgt ze geen werk meer vanwege haar onbetrouwbaarheid. Haar kinderen moet ze achterlaten bij haar ex-man. De laatste fase worden gecombineerd met flashbacks van Dorothy in Wizard of Oz en haar jeugd bij studio MGM in de jaren dertig. Op 47-jarige leeftijd overleed Judy aan een overdosis en bleven er 3 kinderen achter. Eén van de dochters van diva Judy Garland is diva Liza Minnelli.

Renée Zellweger zingt zelf in de film en nam meer dan een jaar zangles. Hoe slaagde ze erin de stem van Garland te benaderen? „Ik heb geprobeerd om dat heel verstandelijk en technisch te doen. Ik heb gelet op het nasale aspect van haar stem, de manier waarop ze de medeklinkers aanzet in plaats van de klinkers, hoe ze geen noot laat ontsnappen en hoe ze die vervolgens aan een volgende rijgt. En hoe ze vibrato bovenop haar tonen legt, in plaats van aan het einde. Maar daarnaast heb je het magische, onverklaarbare element in haar stem, waardoor hele generaties erdoor geraakt worden. Dat is ook weer iets waar ik zeer bewust niet al te veel over heb nagedacht. Dat blijft voor mij toch onbereikbaar.”

