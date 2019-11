Donner adviseert fiscus over toeslagenaffaire

Voormalig minister Piet Hein Donner brengt donderdag zijn rapport uit over de gang van zaken in de beruchte kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst. Ook geeft Donner advies over een mogelijke compensatie voor de gedupeerde ouders.

In 2014 zette de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van honderden ouders die stonden ingeschreven bij het Eindhovense gastouderbureau Dadim onterecht stop. Ouders moesten meer dan waterdicht bewijs leveren om te bewijzen dat ze daadwerkelijk recht hadden op toeslagen. In sommige gevallen leidden de terugvorderingen tot ernstige financiƫle problemen.

Staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) ging in juli door het stof om de fouten die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Hij gaf toe dat de fiscus onrechtmatig had gehandeld.

Naast het onderzoek dat de commissie-Donner heeft gedaan, doen ook de accountants van het rijk onderzoek naar de misstanden. De Tweede Kamer vroeg de zogenoemde Auditdienst Rijk ook onderzoek te doen naar de rol die de politieke top heeft gespeeld in de affaire. Voor het einde van het jaar publiceren de accountants hun bevindingen.

RTL Nieuws en Trouw, die al anderhalf jaar onderzoek doen naar de kwestie, vroegen recent een document op waaruit volgens de media zou blijken dat de ambtelijke top van de Belastingdienst ruim baan gaf aan een fraudeteam dat de kinderopvangtoeslag van misschien wel duizenden ouders stopzette. In afwachting van het onderzoek bleef de inhoud van deze documenten nog even geheim, maar donderdag zal ook hier meer duidelijk over worden.