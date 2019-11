Ernst Daniël Smid heeft ziekte van Parkinson

Ernst Daniël Smid lijdt aan de ziekte van Parkinson. Dat heeft de zanger bekendgemaakt aan tafel bij Jeroen Pauw. Hij besloot het wereldkundig te maken nadat de ziekte eerder bij zijn collega Rob de Nijs werd geconstateerd.

Net als De Nijs hield Smid het lange tijd verborgen voor zijn fans en de media. Smid zegt dat hij nog heel goed kan leven met Parkinson, maar wel al de gevolgen merkt. Niet alleen zijn spraak wordt beïnvloed, ook kan de bariton niet alles meer zingen wat hij wil. Het gaat vooral om het “zware operawerk”. “Ik merkte vorig jaar januari dat ik een bepaald loopje niet meer kon zingen. Dat werd steeds erger. Je denkt dat het goed komt, maar het kwam niet goed.”

Rob de Nijs, die ook te gast was in Pauw, maakte in september bekend dat hij Parkinson heeft. De 76-jarige zanger besloot vanwege zijn ziekte te stoppen met optreden. Over ruim een jaar neemt hij afscheid van het artiestenleven.