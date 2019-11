Familie Hümeyra: pijn wordt elke dag erger

De familie van de doodgeschoten Hümeyra hoopt dat verdachte Bekir E. de zwaarste straf krijgt en nooit meer vrijkomt. De oudere zus van het slachtoffer las de verklaringen van haar ouders en die van haarzelf voor bij de rechtbank in Rotterdam. “Mijn pijn wordt met de dag meer, het besef dat ik haar nooit meer zal zien is net een grote steen in mijn hart”, zei haar zus.

Zij wenste hem als hoogste straf toe “dat hij iedere dag de pijn en het verdriet dat wij voelen ook zou moeten voelen”. De drie lieten weten dat ze heel trots op Hümeyra zijn en haar elke dag missen. Ze denken naar eigen zeggen elke dag dat ze weer thuiskomt na school, of op haar bed met vriendinnen zit te kletsen. E. luisterde luid snikkend naar de slachtofferverklaringen.

De vader van Hümeyra stond op de fatale dag bij de school te wachten, omdat hij zijn dochter elke dag bracht en ophaalde vanwege de doodsbedreigingen van E. Op het moment van de schietpartij stond hij aan de voorkant van de school. Maar in verband met werkzaamheden was de deur daar dicht en moesten de leerlingen er aan de achterkant uit. Als hij dat had geweten, was hij aan die kant gaan staan. “Misschien leefde mijn dochter dan nog. Ik heb Hümeyra niet kunnen beschermen!”

De goedlachse Hümeyra haalde goede cijfers op school en zat vol plannen voor de toekomst. Haar familie kreeg na haar dood een diploma op basis van haar laatste cijfers.