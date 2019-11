Gedupeerden fiscus krijgen schadevergoeding

De Belastingdienst trad te streng op in de kinderopvangtoeslagaffaire. De gedupeerden moeten een schadevergoeding krijgen, oordeelt de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner.

Donner onderzocht in opdracht van het kabinet de affaire. Een fraudeteam bij de Belastingdienst zette in 2014 de kinderopvangtoeslag van honderden ouders onterecht stop en ging ver in het terugvorderen van de toeslagen.

Naast een terugbetaling van de vorderingen, moeten de gezinnen extra compensatie krijgen volgens de commissie. “Welgemeende excuses volstaan niet”, aldus Donner.