Geen verkoopverbod Japanse duizendknoop

Minister Carola Schouten (Natuur) komt niet met een verbod op de verkoop van de schadelijke Japanse duizendknoop, meldt de stichting Platform Stop Invasieve Exoten.

“Er worden miljoenen euro’s besteed aan de bestrijding van deze zeer invasieve exotische planten. Dat is dweilen met de kraan open, als aan de import en verkoop geen eind wordt gemaakt. Het ministerie erkent dat de verkoop onwenselijk is, maar kiest voor een halfzachte aanpak”, aldus het platform.

De moeilijk te bestrijden woekerplant wordt nog steeds door veel bloemisten en tuincentra verkocht, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van vakblad Stad+Groen. De exoot wordt vaak verkocht als ‘polygonumstokken’ of ‘Hollandse bamboe’.

De Japanse duizendknoop is heel moeilijk uit te roeien. Kleine afgemaaide stukjes wortel kunnen weer uitgroeien tot een hele plant, die inheemse planten verdringt. De plant is zo sterk dat die door kleine kiertjes in funderingen en wegen heen groeit en kan woekeren op landbouwgrond.