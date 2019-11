Moskou: tapgesprekken MH17 deels vals

De tapgesprekken die onderzoekers van het Joint Investigation Team (JIT) van de MH17-vlucht hebben vrijgegeven, zijn deels vals en onbevestigd. Dit zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie.

Het JIT maakte donderdag bekend dat de Russische invloed bij de ramp met het vliegtuig verder ging dan alleen het leveren van steun. Dat maakt het team op uit gesprekken die rebellenleiders voerden met hoge functionarissen binnen de Russische overheid.

Maar Moskou zegt dat de authenticiteit van de tapgesprekken niet is bevestigd. Woordvoerster Maria Zakharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei op een persbriefing in Moskou dat de wereld overspoeld wordt met wat zij nepnieuws noemde. Daardoor is het van vitaal belang om de echtheid van dergelijke opnames te testen, voegde ze toe.