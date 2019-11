Musea kopen samen schilderij Van Gogh

Het woensdag bij Sotheby’s in New York geveilde schilderij van Vincent van Gogh is gekocht door het Drents Museum en het Van Gogh Museum. Het gaat om het werk Onkruid verbrandende boer uit 1883, melden de musea. Ze hebben er bij de veilig ruim 2,8 miljoen euro voor betaald. Het schilderij zal afwisselend in de musea te zien zijn.

Het werk toont een eenzame figuur op een verlaten vlakte bij avondschemering, verlicht door een vuurtje. Van Gogh schilderde het in Drenthe, waar hij in het najaar van 1883 verbleef en het landschap vastlegde in schilderijen en tekeningen. Dit is een van de weinige schilderijen uit deze periode die bewaard zijn gebleven.

In de jaren dertig werd het schilderij verworven door de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die in Amsterdam actief was. Hij stierf in 1940 op de vlucht naar het buitenland, waarna de Duitse bezetter zich over zijn verzameling ‘ontfermde’. Later kwam het in handen van Goudstikkers schoondochter.

In de collectie van het Van Gogh Museum bevinden zich al drie werken uit Drenthe en ook het Drents Museum heeft er een in bezit. Met de aankoop van dit werk zijn nu alle Drentse schilderijen in Nederlandse openbare collecties.