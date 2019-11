Musical Waitress ook in Nederland

De van oorsprong Amerikaanse musicalhit Waitress is vanaf volgend jaar september ook in Nederland te zien. De productie, die door een geheel vrouwelijk team werd uitgedacht en verwezenlijkt, is al een enorm succes geworden in de theaterparadijzen Broadway in New York en West End in Londen. De musical, met muziek en liedteksten van Sara Bareilles en een script van Jessie Nelson, werd diverse keren genomineerd voor prijzen als de Grammy en de Tony.

De internationaal ervaren Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik gaat de hoofdrol vertolken van Jenna, de van geluk dromende serveerster en taartenbakster. De musical vertelt een verhaal “waar vele vrouwen zich mee kunnen identificeren. Het zit vol humor en romantiek, maar heeft zeker ook een scherp randje”, zegt de initiatiefneemster voor de Nederlandse editie, Iris van den Ende van productiebedrijf MediaLane.

Voor onder meer de regie van de Nederlandse Waitress komt een Amerikaans creatief team over. De datum staat nog niet vast, maar de première heeft zo goed als zeker plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Deze maand ging ook de Nederlandse versie in première van een ander succes op Broadway en West End: Kinky Boots, met muziek en teksten van Cyndi Lauper, naar ons land gehaald door De Graaf & Cornelissen Entertainment.