Rapper boycot Nederland om Zwarte Piet

De Amerikaanse rapper Waka Flocka Flame treedt niet meer in Nederland op zolang Zwarte Piet niet wordt afgeschaft. Dat heeft hij donderdag laten weten op Instagram.

De artiest zegt “teleurgesteld” te zijn in Nederland. “Ik kan dit niet geloven omdat jullie mij altijd zoveel liefde geven.” Hij wil niets meer met Nederland te maken hebben “tot jullie je excuses aanbieden en deze klotefeestdag afschaffen”.

De 33-jarige rapper trad de afgelopen jaren meerdere malen op in Nederland, onder meer op de festivals Appelsap en Woo Hah! en in de Melkweg in Amsterdam.