Sjors Fröhlich geïnstalleerd als burgemeester

Sjors Fröhlich is officieel begonnen met zijn nieuwe baan als burgemeester van Vijfheerenlanden. De voormalig hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio is donderdag geïnstalleerd en kreeg tijdens een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis in Meerkerk de ambtsketen omgehangen.

Fröhlich volgt Jan Pieter Lokker op, die sinds 1 januari waarnemend burgemeester was. Dinsdag nam Fröhlich live op de radio afscheid van BNR. Op zijn laatste dag verving hij Jörgen Raymann eenmalig in het programma Ask Me Anything. Hij beloofde de luisteraars dat zijn burgemeesterschap geen definitief vertrek is bij de radio. Eerder zei hij al na te denken over het maken van een burgemeesterspodcast.

Begin oktober meldde Fröhlich dat hij stopt als hoofdredacteur van BNR. Daarvoor deed hij jarenlang de presentatie van het NPO Radio 1-programma Stand.nl, was hij verslaggever bij Radio Tour de France en maakte hij programma’s bij Radio 2 en 3.