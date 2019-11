De recherche heeft een verdachte aangehouden voor de moord op voormalig profvoetballer Kelvin Maynard in Amsterdam-Zuidoost. Deze persoon, over wie de politie nog geen verdere informatie geeft, is donderdag gearresteerd.

De 32-jarige Maynard werd op 18 september onder vuur genomen in zijn auto op de Langbroekdreef. Hij stierf ter plekke.

De verdachte zit vast voor verhoor. Meer informatie over de identiteit en verdenking volgen later, aldus de politie.