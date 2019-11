Cruijffboek moet inlegvel met correctie krijgen

Alle 65.000 exemplaren van ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Auke Kok moeten worden voorzien van een inlegvel met een correctie. Het gaat om de zin waarin Kok schrijft dat Cruijff elk jaar 1 miljoen euro kreeg van de Johan Cruyff Foundation voor het gebruik van zijn naam en beeld. Die bewering is volgens de Foundation onwaar en de kortgedingrechter in Amsterdam ging daar vrijdag in mee. Het terugroepen van de hele oplage, zoals de Foundation had geëist, vond de rechter een te zwaar middel.

De rechter sprak van schade die de Foundation is toegebracht. Hij vond dat Kok, gezien de ernst van de bewering, bij de Foundation wederhoor had moeten toepassen. “Cruijff geldt als belangeloze fondsenwerver. Het boek impliceert dat de werkelijkheid anders is, dat het met Cruijff geen zuivere koffie was.”

Tijdens het geding gaf de schrijver toe dat hij na alle commotie die over de passage was ontstaan is gaan twijfelen aan de waarheid ervan. Hij had het verhaal van de uitbetaling gehoord van drie bronnen, onafhankelijk van elkaar. Nu zei hij dat ze mogelijk op iets anders hebben gedoeld, dat hij het niet zo had moeten opschrijven en dat hij wil bijdragen aan het rechtzetten van het beeld dat is ontstaan.

Kok en zijn advocaat wilden nog niet reageren op de uitspraak. De schrijver liet zich alleen ontvallen dat het “geen feestdag meer is”, verwijzend naar de officiële presentatie van de biografie, vrijdagmiddag in een café in Amsterdam-Oost.