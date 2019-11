Cruyff Foundation wil boek Auke Kok uit handel

De Cruyff Foundation wil dat het boek ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Auke Kok uit de handel wordt gehaald. Het boek ligt vanaf deze week in de winkel. “De inzet van het kort geding tegen Kok en zijn uitgever Hollands Diep is dat het boek, althans in deze vorm, wordt verboden”, dat heeft een woordvoerster van de foundation laten weten.

Het geding dient vrijdag om 13.30 uur voor de rechtbank in Amsterdam.

Kok zei woensdag in het programma De Wereld Draait Door (DWDD) dat de voormalige stervoetballer geld kreeg voor zijn werk voor de Cruyff Foundation. Het zou gaan om een miljoen euro per jaar. “Volstrekt onzin”, volgens de Johan Cruyff Foundation.

De uitgever wil voorafgaand aan de zaak niet inhoudelijk reageren. “We gaan vanmiddag naar de rechtbank en wachten af hoe het verloopt”, zei een woordvoerster van de overkoepelende uitgeverij Overamstel in Amsterdam. Om hoeveel exemplaren het gaat, is niet bekendgemaakt. “We doen nooit uitspraken over oplagecijfers.”

Johan Cruijff overleed in maart 2016. Het boek, waar de Cruyff Foundation geen medewerking aan heeft verleend, ligt al in de winkels en wordt vrijdag officieel gepresenteerd.