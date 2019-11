Acties advocaten van de baan na extra geld

De begin volgend jaar geplande acties van advocaten zijn van de baan, nu minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) extra geld heeft uitgetrokken voor de sociale advocatuur. Dat heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laten weten.

Veel piketadvocaten waren van plan om de eerste twee weken van 2020 te gaan staken uit onvrede omdat het kabinet – ondanks alle protesten – komend jaar geen extra geld wilde vrijmaken voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Vrijdag liet Dekker weten de komende twee jaar 73 miljoen euro extra uit te trekken.

Dekker lag al sinds het aantreden van het kabinet in de clinch met de sociale advocatuur over zijn plannen met de rechtsbijstand. Hij wil de sociale advocatuur hervormen, zodat er in de toekomst minder rechtszaken worden gevoerd. Daardoor zouden de pro Deo-advocaten, die nu te veel werk hebben tegen een te karige beloning, beter af zijn.

Maar Dekkers plannen stuiten op veel weerstand en de ruzie met de advocaten liep de afgelopen tijd hoog op. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) stelde dat de komende jaren 25 tot 30 miljoen euro per jaar nodig is om de acute nood te lenigen.

Toen de minister dat bleef weigeren, stapten de advocaten uit het overleg over de hervormingsplannen. Nu willen ze weer met Dekker in gesprek.