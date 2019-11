Gebedsoproep Blauwe Moskee nu wel te horen

De versterkte gebedsoproep voor het vrijdaggebed in de Blauwe Moskee in de Amsterdamse wijk Nieuw-West was vrijdag wel te horen. In tegenstelling tot vorige week, toen ging dat mis. Het was die dag de bedoeling de oproep voor het eerst via luidsprekers te laten horen, maar dat werd gesaboteerd: iemand had een kabel van de geluidsinstallatie doorgeknipt.

Deze week ging alles goed, aldus een woordvoerder van de moskee. “We hebben alles gerepareerd en vandaag twee keer getest, meer uit zenuwachtigheid. Maar de oproep klonk gewoon.” De moskee heeft niet achterhaald wie er achter de actie zat. “We gaan uit van een kwajongensstreek”, zei de woordvoerder vorige week al. Er waren deze week meer mensen dan normaal naar de moskee gekomen, zegt hij.

Het idee voor de gebedsoproep met versterker, wat bij meerdere moskee├źn in het land wordt gedaan, leidde eerder tot kritiek in de gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema toonde zich ook geen voorstander van het plan.