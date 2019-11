Kort geding over Cruijff-boek is vrijdagmiddag

Het kort geding dat de Cruyff Foundation heeft aangespannen over het boek ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Auke Kok dient vrijdag om 13.30 uur voor de rechtbank in Amsterdam. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank laten weten. De zaak dient tegen zowel de auteur als de uitgeverij.

Kok zei woensdag in het programma De Wereld Draait Door (DWDD) dat Cruijff geld kreeg voor zijn werk voor de Cruyff Foundation. Het zou gaan om een miljoen euro per jaar. “Volstrekt onzin”, volgens de Johan Cruyff Foundation.

“Als Auke Kok de moeite had genomen om contact op te nemen met de Cruyff Foundation, had hij over de juiste feiten kunnen beschikken”, aldus de organisatie. “Jaarlijks wordt het door de externe accountant goedgekeurde jaarverslag gepubliceerd, welke openbaar toegankelijk is.”

Wat de foundation precies eist, is vooralsnog onbekend.