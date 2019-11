KOZP publiceert veiligheidsplan voor intocht

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag heeft vrijdagavond via social media een veiligheidsplan verspreid aan de achterban voor de intocht van Sinterklaas zaterdag. In de hofstad moest de ME vorig jaar voorkomen dat het tot een confrontatie kwam tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

In de lijst met in totaal twaalf veiligheidstips staat onder meer dat betogers niet alleen moeten komen en ook niet alleen moeten vertrekken. “Zoek een groepje waar je je bij kan voegen.” Daarnaast wordt geadviseerd borden en spandoeken te verbergen totdat een demonstrant op de locatie is. Verder wordt warme kleding geadviseerd en een powerbank.

Aan demonstranten die gearresteerd worden luidt het advies geen verzet te bieden en contact op te nemen met een advocaat. In de basis zegt KOZP te werken volgens de principes van vreedzaam protest. “Laat je dus niet verleiden om te reageren op provocatie, en spreek als het nodig is ook elkaar hierop aan.”

Vorige week vielen tientallen mensen een gebouw aan in Den Haag waar KOZP aan het vergaderen was. Eerder vrijdag zei KOZP het niet aan te durven langs de route van de intocht te demonstreren. Er is een nieuwe locatie gevonden op de Koekamp.