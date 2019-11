‘Liever inlegvel dan terughalen Cruijffboek’

Het terughalen van het Cruijffboek van journalist en biograaf Auke Kok zou een veel te zware maatregel zijn. Er is maar één zin in alle 659 pagina’s waar de Cruyff Foundation over valt. Zo luidt het betoog van de advocaat van Kok, tijdens een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam.

Kok schreef dat Cruijff zich 1 miljoen euro per jaar liet uitbetalen door de Foundation voor het gebruik van zijn naam en beeld. De Foundation noemt dit onwaar en eist dat het donderdag uitgekomen boek uit de handel wordt gehaald.

De advocaat van Kok vindt dat, als de kortgedingrechter de eis van de Foundation toewijst, een inlegvel met een correctie een betere optie zou zijn, omdat een ‘recall’ veel kosten met zich zou meebrengen, vooral gezien de oplage waarin het boek is verschenen. Van ‘Johan Cruijff, de biografie’ van Kok zijn 65.000 exemplaren gedrukt.

Mochten die moeten worden teruggehaald, dan lijdt de uitgeverij een strop van enkele honderdduizenden euro’s, zei directeur Martijn Griffioen van uitgeverij Hollands Diep. De advocaat van de Foundation bracht daar tegenin dat de schade voor haar kan oplopen tot enkele miljoenen en dat een inlegvel niet ver genoeg zou gaan. “Cruijff heeft nooit een cent verdiend aan de Foundation. Dit is echt heel erg. Het raakt me omdat het onwaar is”, zei een emotionele Carole Thate, bestuurslid van de Johan Cruyff Foundation.