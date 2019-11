Mannen vast om uitlatingen over intocht Sint

De politie heeft donderdag en vrijdag drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen over de intocht van Sinterklaas zaterdag in Apeldoorn die ze via sociale media hadden verspreid. De mannen worden volgens de politie verdacht van bedreiging en verspreiden van opruiende opmerkingen over Sinterklaas en de sinterklaasintocht.

Het trio zit vast op een politiebureau voor nader onderzoek. Het gaat om een 38-jarige man uit Utrecht, een 35-jarige man uit Leiden en een 41-jarige man uit Utrecht. Advocaat Emil Tamas heeft bevestigd dat twee cliënten van hem, Michael van Z. van actiegroep De Grauwe Eeuw en Rogier M. tot de verdachten behoren. De politie wil niet bevestigen dat het om M. en Van Z. gaat. Wie de derde verdachte is, is nog onbekend.

Tamas heeft vrijdag contact gehad met zijn cliënten, maar heeft nog niet te horen gekregen wat hen precies ten laste is gelegd. “Ik vermoed dan ook sterk dat het om een preventieve aanhouding van het tweetal gaat”, aldus Tamas.

M. werd vorig jaar door de politie in Utrecht aangehouden vanwege uitlatingen in de media en op internet over de intocht van Sinterklaas. M. en Van Z. zijn bestuurslid van Majority Perspective, een stichting die vorig jaar zonder succes procedeerde tegen de NTR en de burgemeester van Zaanstad, om de intocht van Sinterklaas te laten verbieden.

De cliënten van Tamas woonden op een geheim adres in een bungalowpark, nadat ze meerdere bedreigingen hadden gekregen. M. werd in de nacht van donderdag op vrijdag op dit geheime adres aangehouden.