Nieuwe aanhouding in onderzoek bende Taghi

De politie heeft dinsdag een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden in het zogeheten Marengo-onderzoek, dat is gericht op een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. Hoofdverdachte in het onderzoek is de voortvluchtige Ridouan Taghi. De aangehouden Utrechter wordt door justitie ook beschouwd als van lid van diens misdaadorganisatie en is vrijdag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag met een bazooka of handgranaten op een spyshop in Nieuwegein in 2015, aldus het Openbaar Ministerie. Een medewerker van deze spyshop, de 59-jarige Ronald Bakker uit Huizen, werd op 9 september 2015 in zijn auto doodgeschoten. De spyshop zou tot doelwit zijn gemaakt omdat Taghi c.s. vermoedde dat deze met politie en justitie samenwerkte. In mei en en augustus werden verdachten van de moord op Bakker aangehouden, in Suriname en in Nederland.

De opdracht voor de liquidatie van Bakker en de aanslag op de spyshop zijn vermoedelijk gegeven door Taghi, zegt het OM.

De zaak-Bakker is een van de moorden in het Marengo-proces, dat zich nog in de voorbereidende fase bevindt. Het proces telt zestien verdachten, onder wie Taghi en zijn eveneens voortvluchtige, veronderstelde rechterhand Saïd Razzouki. Of de dinsdag opgepakte Utrechter als verdachte in het lopende proces wordt opgenomen, is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van het OM.

In ‘Marengo’ speelt kroongetuige Nabil B. een sleutelrol. De moorden op achtereenvolgens zijn broer (in maart 2018) en zijn advocaat Derk Wiersum (in september) hebben het proces zwaar onder druk gezet en een ongekende lading gegeven. Op 12 en 13 december zijn de volgende, niet-inhoudelijke zittingen in het proces gepland.