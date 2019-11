OM: 20 jaar en tbs voor ‘liquidatie’ Hümeyra

Het Openbaar Ministerie wil dat Bekir E. (32) een celstraf krijgt van twintig jaar cel en tbs met dwangbehandeling voor het doodschieten van de 16-jarige Hümeyra op haar school in Rotterdam, op 18 december vorig jaar. De aanklagers vinden dat er sprake is van moord, omdat de verdachte vooraf al van plan zou zijn geweest om haar te doden. Omdat hij van heel dichtbij zeven kogels op haar heeft geschoten, sprak de officier van justitie van een liquidatie.

De Rotterdammer heeft bekend dat hij het meisje, met wie hij heimelijk een korte relatie had gehad, neerschoot in de fietsenstalling in het gebouw, waar ze naar toe was gerend. Hij stond op nog geen meter afstand en schoot drie kogels in haar hoofd en vier in haar lichaam. De officier van justitie zei dat hij er niets anders van kon maken dan dat de verdachte haar heeft geliquideerd.

E. zei donderdag op de zitting dat hij vooraf geen gedachte had om haar te doden. Naar eigen zeggen was hij op de dag van de schietpartij onder invloed van cocaïne en had hij zichzelf daarom niet in de hand. Maar het OM ziet dat helemaal anders. “Zijn intenties waren duidelijk. Ze moest dood”.

E. zou Hümeyra in de maanden daarvoor hebben gestalkt en bedreigd nadat ze het uit had gemaakt. Ze deed daarvan meerdere keren aangifte.