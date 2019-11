Ook Radboud wil studenten terug uit Hongkong

Net als de Erasmus Universiteit in Rotterdam adviseert nu ook de Radboud Universiteit in Nijmegen eigen studenten die voor hun studie in Hongkong zijn hun studieactiviteiten daar te staken. De universiteit vergoedt eventuele extra reiskosten naar Nederland.

De Radboud doet dit wegens de veiligheidssituatie rondom de universiteiten in Hongkong en de aankondiging van een tijdelijke sluiting van meerdere van dergelijke instellingen daar.

De Erasmus heeft tientallen studenten in de rumoerige stad. Bij de Radboud gaat het er om acht. Ze hebben bericht gekregen van hun universiteit, die met de studenten en de partner-universiteiten in Hongkong zal bezien wat er aan eventuele studievertraging kan worden gedaan.

Meer Nederlandse universiteiten denken momenteel na over de vraag hoe ze zullen omspringen met de aanwezigheid van eigen studenten in het zeer onrustige Hongkong.