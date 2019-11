Songfestival-oproep Rotterdamse ondernemers

De organisatie MKB Rotterdam roept ondernemers in de stad op om met goede ideeën rond het songfestival te komen. Rotterdam zet een stadsprogramma op, zodat het festival niet alleen in Ahoy maar door de hele stad plaatsvindt. Dat kan volgens MKB Rotterdam niet zonder de ondernemers, vandaar de oproep om mee werken aan de feestelijke songfestivalweek.

“Ervaren organisatoren, horecaondernemers en culturele instellingen: iedereen kan zich aanmelden om bij te dragen aan het stadsprogramma”, zo valt te lezen op de website van de organisatie. De plannen moeten samenhangen met het thema van het songfestival, Open Up. Ook moeten “verbinding, diversiteit en saamhorigheid” terugkomen in de ideeën. De organisatie is op zoek naar een mix van genres en het moet een feest worden voor iedereen, “van jong tot oud”.

Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei 2020. Het stadsprogramma loopt van 8 tot en met 16 mei. Op verschillende locaties worden evenementen georganiseerd, met als zwaartepunt het stadscentrum en Zuidplein, rondom Ahoy Rotterdam.