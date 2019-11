Wapenarsenaal in ondergrondse ruimtes kamp Oss

Politie en justitie hebben een enorm wapenarsenaal, een grote hoeveelheid drugs, veel contact geld en een explosief gevonden in een woonwagenkamp in Oss waar de afgelopen drie dagen werd gezocht. Er werden ten minste twee ondergrondse ruimtes gevonden, deze werden bewaakt met camera’s. De doorzoekingen waren vrijdag aan het eind van de middag afgerond, de bewoners konden daarna pas weer naar huis.

In een bosgebied bij het kamp werden meerdere verborgen ruimtes in de grond gevonden met daarin een enorm arsenaal aan zware wapens en een explosief. Ook is een grote hoeveelheid munitie, drugs en contant geld aangetroffen. Het gaat onder meer om kalasjnikovs, M16-vuurwapens, honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs, honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen.

De drie mannen die afgelopen woensdag zijn aangehouden aan het begin van de operatie, blijven allen ten minste de komende twee weken in de cel. Onder hen de 48-jarige Martien R., die geldt als de ‘godfather’ van Brabant.

Het trio – familie van elkaar, allen uit de gemeente Oss – wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Volgens politie en justitie houden zij zich bezig met grootschalige drugshandel. R. zou op meerdere momenten grote hoeveelheden harddrugs hebben ingevoerd. De 26-jarige man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van bijna 100 kilo MDMA en diefstal van een vrachtwagen met oplegger en container. De 55-jarige man zou verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van vuurwapens en harddrugs.

Honderden medewerkers van politie, Belastingdienst en Defensie kamden sinds woensdagochtend het woonwagenkamp uit. Het hele terrein werd afgezet, de bewoners werden elders ondergebracht.