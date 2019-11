KOZP verplaatst demo naar station Den Haag CS

De demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op de Koekamp in Den Haag is voornamelijk rustig verlopen. Af en toe leek de spanning tussen tegen- en voorstanders van Zwarte Piet even op te lopen, maar kort voor 15 uur was de manifestatie voorbij en liepen de vele honderden KOZP’ers en hun sympathisanten onder politiebegeleiding naar het station Den Haag CS. In de stationshal lijkt de manifestatie nog even door te gaan. De activisten roepen leuzen, in afwachting van de trein naar huis.

Op het podium op de Koekamp waren sprekers en werd aangekondigd dat de anti-pietengroep op 5 december (pakjesavond) opnieuw een manifestatie wil organiseren. Hoe die eruit gaat zien en waar die wordt gehouden, is nog niet bekend. De activisten boden verder symbolisch een petitie aan, waarin ze premier Mark Rutte oproepen om voor die datum met hen in gesprek te gaan.

KOZP is teleurgesteld dat Rutte het geweld van vorige week, toen tientallen mensen een Haagse bijeenkomst van KOZP ruw kwamen verstoren, niet heeft veroordeeld. “Door geweld niet expliciet af te wijzen, wordt het impliciet goedgekeurd. Dat is een gevaarlijke tendens”, zei woordvoerder Mitchell Esajas.