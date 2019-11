KOZP vraagt Rutte via petitie om gesprek

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdagmiddag in Den Haag ‘op symbolische wijze’ een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. Daarin wordt premier Mark Rutte gevraagd om nog voor 5 december met KOZP in gesprek te gaan.

De actiegroep is teleurgesteld dat Rutte het geweld van vorige week, toen tientallen mensen een Haagse bijeenkomst van KOZP ruw kwamen verstoren, niet heeft veroordeeld. “Door geweld niet expliciet af te wijzen, wordt het impliciet goedgekeurd. Dat is een gevaarlijke tendens”, aldus woordvoerder Mitchell Esajas.

De actiegroep houdt zaterdag in verschillende plaatsen een vreedzame demonstratie tegen de figuur van zwarte piet en voor een sinterklaasfeest zonder racisme.