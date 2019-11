Met muts en sjaal naar intocht van de sint

Mensen die zaterdag naar de intocht van Sinterklaas gaan kijken, moeten zich warm aankleden. Het wordt grijs en koud. In Apeldoorn, waar de landelijke intocht is, blijft het droog, verwacht Weeronline.

Met 6 graden is het kouder dan normaal en door een matige zuidenwind voelt het als 3 graden. Vooral in Groningen, Friesland en op de Wadden is het bij de intocht van hulpsinterklazen waterkoud.

Het zuiden en vooral het zuidoosten van het land zitten wat dat betreft wat gunstiger, met kans op enkele zonnige perioden.