Pegida-arrestanten zitten nog vast

Edwin Wagensveld van anti-islamorganisatie Pegida en een aantal van zijn aanhangers zitten nog in de cel in Apeldoorn. De als Zwarte Piet uitgedoste groep werd al voor de aankomst van Sinterklaas in de Gelderse gemeente opgepakt, omdat ze zich niet aan de door de gemeente vastgestelde demonstratieregels wilden houden.

Pegida mocht een ludieke actie houden tussen het publiek, maar ventileerde volgens een gemeentewoordvoerder toch afkeer van de roetveegpiet. Dat werd opgevat als een demonstratie en daarom moest de groep naar een speciaal demonstratievak. Toen ze dat weigerden werden ze gearresteerd. Het is volgens de politie nog niet duidelijk hoelang de actievoerders vast blijven zitten.

Een groep aanhangers van voetbalclub Go Ahead Eagles is door de politie weggehouden van de route van Sinterklaas. Pas toen de stoet voorbij was, mochten de mannen doorlopen. De Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de Partij Voor Behoud van de Nederlandse Identiteit, voorstanders van Zwarte Piet, stonden langs de route met in totaal tien betogers. Boven Apeldoorn cirkelde tijdens de intocht een vliegtuigje met een spandoek met daarop ‘ Wij houden van Zwarte Piet.’