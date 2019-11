Pro-zwartepietposters Den Haag en Leeuwarden

In Den Haag en Leeuwarden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag posters opgehangen met een pro-zwartepietboodschap.

In Den Haag stond erop: ‘Den Haag (hartje) Zwarte Piet, niet van zeurpieten’, met een gefotoshopte afbeelding van Kick Out Zwarte Piet-kopstuk Jerry Afriyie in een pietenpak.

De posters in Leeuwarden, ondertekend door ‘de Blokkeerpieten’, toonden een tekening van Sinterklaas met het gezicht van Hitler en een hakenkruis op de mijter, voorzien van de tekst ‘Ús Pyt bliuwt swart, ús mienskip wit. Wy dogge it foar de bern’ (‘Onze Piet blijft zwart, onze gemeenschap wit. We doen het voor de kinderen’).

In Den Haag zijn de posters intussen weggehaald met hulp van winkeliers, inwoners en gemeente. De politie in Leeuwarden meldt dat ze onderzoek doet naar de herkomst van de beledigende pamfletten en vraagt getuigen zich te melden.