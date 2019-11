ProRail blij met aankomst Sint per trein

Spoorbeheerder ProRail noemt de aankomst van Sinterklaas in Apeldoorn per stoomtrein “een prachtig evenement voor de hele spoorbranche”. ProRail is maanden druk geweest om de gewone dienstregeling aan te passen aan de tocht van de stoomlocomotief met vier rijtuigen, die het sinterklaasgezelschap komt brengen.

Zaterdagmorgen is op het station in Apeldoorn de rode loper uitgelegd voor de goedheiligman, die rond het middaguur arriveert. In de Gelderse stad wemelt het van de politie en beveiligers. Op het Stationsplein staat al een handjevol ouders met kinderen klaar om Sinterklaas in te halen.

Er zijn twee demonstraties voor het behoud van Zwarte Piet aangekondigd. Pegida heeft zich niet aangemeld, maar verzamelt zich toch in Apeldoorn. Pegida-aanhangers willen volgens voorman Edwin Wagensveld verkleed als Zwarte Piet tussen het publiek gaan staan. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers roept alle demonstranten op om ” respect te hebben voor het kinderfeest”.