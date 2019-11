Sinterklaas aangekomen in Apeldoorn

Sinterklaas is weer in het land. De goedheiligman en zijn pieten arriveerden zaterdag aan het begin van de middag op het Stationsplein in Apeldoorn. Dit keer kwamen zij niet zoals gebruikelijk met Pakjesboot 12, maar met een stoomtrein. Het Apeldoorns Kanaal bleek namelijk te klein voor de boot.

De landelijke intocht is rechtstreeks te zien is in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal op Zapp. Na de aankomst trekt de sint met zijn gevolg door de binnenstad, via de Stationsstraat, de Stationsdwarsstraat en de Hoofdstraat naar het Raadhuisplein. Daar gaat hij er rond 13.15 uur weer vandoor.

Voor het eerst dit jaar zijn alleen roetveegpieten te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht. Daarom zijn er in Apeldoorn demonstraties van actiegroepen die Zwarte Piet willen behouden. Ook in de rest van het land wordt actiegevoerd, zowel voor als tegen het donkerkleurige hulpje van de sint.

Apeldoorn heeft diverse veiligheidsmaatregelen getroffen om de intocht goed te laten verlopen. Zo staan er op veertien plekken in het centrum detectiepoortjes. De toegangswegen zijn afgesloten voor verkeer en voorzien van wegblokkades en langs de route staan dranghekken.