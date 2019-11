Demonstratie Sinterklaas op Curaçao rustig verlopen

Op Curaçao is de demonstratie bij de intocht van Sinterklaas rustig verlopen. Na zijn aankomst in de haven van Willemstad liepen sint en zijn pieten zaterdagochtend (lokale tijd) naar het Brionplein in de wijk Otrobanda, waar heel veel kinderen zich hadden verzameld.

Daar stonden ook enkele tientallen demonstranten met spandoeken en actieborden met teksten als ‘Feest van Sint en Piet = Mentale Slavernij’. Velen hadden een T-shirt aan met de tekst ‘Piet bai flit’ (Piet ga weg). Bij de demonstranten stonden enkele politieagenten, maar de sfeer bleef rustig.

Eerder waren bedreigingen tegen de demonstranten geuit via sociale media. Tyrone Brunken van ‘Kòrsou kontra rasismo’ (Curaçao tegen racisme), de organisatie die wordt gesteund door Kick Out Zwarte Piet, heeft hiervan aangifte gedaan.