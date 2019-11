Geen grote incidenten bij intocht Sint

De intocht van Sinterklaas is zaterdag zonder grote incidenten verlopen. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers van de gemeente Apeldoorn noemde de landelijke intocht in haar stad “een fantastisch feest”. Op de landelijke intocht kwamen ongeveer 25.000 mensen af. Ook de politie is tevreden, ondanks de twaalf aanhoudingen die zijn verricht.

Elf arrestanten horen bij anti-islambeweging Pegida. Onder hen was Pegida-voorman Edwin Wagensveld. De Pegida-aanhangers werden aangehouden omdat ze zich niet aan de door de gemeente vastgestelde demonstratieregels wilden houden. De twaalfde arrestant is een 41-jarige vrouw uit Rheden, die om onbekende redenen een steekwapen bij zich had.

Ook in de Eindhoven verliep de intocht zonder noemenswaardige problemen. Twee mensen zijn aangehouden omdat zij politie-instructies niet opvolgden. “Volgens mij was het voor de kinderen en de ouders een mooi feest”, zei burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.

Jorritsma liet weten dat uit “het rustig en feestelijk” verloop van de intocht niet kan worden afgeleid dat de emoties over Zwarte Piet ineens zijn verdwenen. Hij wees op een verzoek van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) om op 30 november te mogen demonstreren in Eindhoven. Eerder zaterdag meldde de anti-pietengroep op 5 december (pakjesavond) een manifestatie te willen houden, mogelijk in Den Haag of Amsterdam. Later op de dag kwam KOZP op dat voornemen terug.

Ook in Den Haag verliep de intocht zaterdag ordelijk. Actievoerders van KOZP verzamelden zich aan het begin van middag aan de Koekamp. De politie schat dan ruim zevenhonderd mensen meededen aan het protest. Voorstanders van Zwarte Piet betoogden langs de route die de Sint aflegde, maar confrontaties met actievoerders van de anti-pietenbeweging bleven uit. De politie hield een handjevol mensen aan. Onder hen waren twee aanhangers van KOZP. Zij gaven geen gehoor aan een verzoek van de politie om weg te gaan.

Ook in Leeuwarden bleven grote incidenten uit tijdens de intocht. Wel moest de ME ingrijpen toen een aantal relschoppers het demonstratievak wilde binnendringen dat aan aanhangers van KOZP was toegewezen. Door de ME-inzet konden de tegenstanders van Zwarte Piet toch demonstreren.t er 25.000 mensen op af zijn gekomen.