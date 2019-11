Veel politie, weinig demonstraties

In Eindhoven is veel politie op de been, maar er is daar vooralsnog geen sprake van protesten. Kick Out Zwarte Piet (tegen Zwarte Piet) heeft ervan afgezien hier te demonstreren, en ook Pegida (voor Zwarte Piet) lijkt afgehaakt. De belangstelling voor de intocht lijkt in Eindhoven een stuk lager dan in voorgaande jaren. Sommigen zeggen dat mensen thuisblijven om niet in demonstraties verzeild te raken.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag in zes steden de straat op “voor een inclusief sinterklaasfeest zonder racisme”. Dat zijn Den Haag, Alkmaar, Groningen, Dordrecht, Leeuwarden en Nijmegen. De demonstraties in Eindhoven en Hoorn gingen niet door omdat deze gemeenten hebben aangegeven in 2020 ‘zwarte piet-vrij’ te zijn. In Dordrecht staan ongeveer twintig KOZP-aanhangers in hun demonstratievak. De teksten op de spandoeken lijken mild gehouden, met onder meer: ‘Feest voor ieder kind’.

In het KOZP-vak in Leeuwarden is het nog stil. Het vak staat dichter op de intocht van vorig jaar. In het centrum is redelijk veel beveiliging en politie. Het bordes van het gerechtshof is afgezet. Daar verzamelden zich vorig jaar de voorstanders van Zwarte Piet.

Ook in Den Haag is veel politie op de been. Agenten hebben een aantal motorrijders aangesproken en gecontroleerd die zich hadden verkleed als Zwarte Piet. Ze mochten hun weg vervolgen.

Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die voorstander is van Zwarte Piet, is als Zwarte Piet verkleed gesignaleerd in Apeldoorn. Hij deelde met enkele medestanders pepernoten uit bij de Onze Lieve Vrouwekerk.