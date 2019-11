De politie heeft zaterdag een 40-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe aangehouden die op sociale media beelden van zichzelf als Zwarte Piet met twee airsoftwapens had gezet. De politie meldde dat hij duidelijk onder invloed was van verdovende middelen.

De man wordt verdacht van het overtreden van de Wet Wapens en Munitie omdat hij in het bezit was van nepvuurwapens. De airsoftwapens, een soort luchtbuks, zijn in beslag genomen.